Markidis: Desantralize diyerek gereksiz bir tartışmaya zaman harcadık

Markidis, desantralize federasyonla ilgili gereksiz bir tartışmaya zaman harcandığı değerlendirmesinde bulundu.

Markidis, “yetkilerin merkezden koparılmasıyla ilgili bir ifadenin olması ve tartışmaya bir son verilmesi, zira öneren kişinin ilk önce hangi yetkilerden söz ettiğini bilmesi gerekirdi” dedi.

Aynı zamanda, Anastasiadis’in East-Med boru hattına ilişkin örneğini talihsiz olarak nitelendirdi ve Kıbrıslı Türklerin muhtemelen olumlu oy vermediklerini belirtti.

Markidis, bunun, Cumhurbaşkanı’nın ve Başkan Yardımcısının ortak kararının gerekli olduğu dış politika konusu olduğunu izah etti.