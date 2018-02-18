“Maraş’taki Vakıf Malları” panelde konuşulacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi “Maraş’ta Vakıf Malları” konulu panel düzenliyor.



20 Şubat Salı günü saat 14.00’te GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi’nde yapılacak panelde, Maraş’taki Vakıf mallarının durumuyla ilgili bilgi paylaşılacak.

Vakıflardan verilen bilgiye göre, halka açık olacak panelde, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Yüksek Mahkeme eski Başkanı Taner Erginel, araştırmacı Dr. Nazif Öztürk ve akademisyen Prof. Dr. Derviş Deniz konuşma yapacak.