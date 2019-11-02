Maraş’taki sera üreticileri bilgilendirildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Gazimağusa Maraş’ta sera üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

KKTC Seracılar Birliği’nde yer alan ve bölgedeki sera üreticilerinin ilgi gösterdiği toplantıya Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal ilaçlar Denetleme Kurullu Mukayyidi Bahar Gökhan ile diğer Bakanlık yetkileri katıldı. Toplantıda, KKTC Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan ve Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. Başkanı Hasan Deniz de hazır bulundu.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, üreticiler, sera alanlarının Genel Tarım Sigortası kapsamına alınmasından sonra, söz konusu uygulamadan yararlanmaları için dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirildi.

Toplantıda, ülkede var olan sera alanlarının kayıt oranlarının artırılması ve destekten daha etkin şekilde nasıl yararlanılacağı, KKTC’deki tarımsal üretim dikkate alınarak ve korunarak, ithal ürün izinlerinin nasıl verildiği ile ilgili prosedürler de üreticiye aktarıldı.

Ayrıca tarımsal zararlı, hastalık, kümelenme ve yapılacak eğitimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.