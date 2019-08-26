Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu oldu

Kıbrıs’ın güneyindeki Maraş Belediye Başkanı seçimleri dün gerçekleştirilirken yeni belediye başkanı Simos Yoannu oldu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Maraş kökenli Rumların yoğun olarak yaşadıkları Limasol’da kurulan 19 seçim merkezinde oy veren seçmenlerin, AKEL, DİKO, Vatandaşlar İttifakı ve DİPA partileri tarafından desteklenen Simos Yoannu’yu yeni Maraş Belediye Başkanı olarak seçtiklerini yazdılar.

Gazete, seçmen kütüklerine kayıtlı 31 bin 584 Maraş kökenliden sadece 9 bin 707’sinin dün sandık başına giderek oy verdiklerini, Yoannu’nun ise oyların yüzde 48,94’üne tekabül eden 4 bin 697 seçmenin oyunu aldığını belirtti.

DİSİ’nin desteklediği aday Nikos Karullas ise yüzde 26,23 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Habere göre Yoannu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hedefinin “Maraş’ın yasal sahiplerinin evlerine geri dönebilmeleri amacıyla yoğun bir mücadele başlatmak olduğunu” belirterek, tüm Maraş kökenli Rumlara birlik çağrısında bulundu.