Manisa’da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

T\u00fcrkiye Manisa'n\u0131n Turgutlu il\u00e7esinde girdi\u011fi bacada s\u0131k\u0131\u015fan kedi itfaiye ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nYedieyl\u00fcl Mahallesi Fatih Sokak'ta bir yavru kedi, Hatice Durak'\u0131n evinde girdi\u011fi bacaya s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nDurumu fark eden Durak, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi'ni arayarak yard\u0131m istedi.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nOlay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3'nc\u00fc kat\u0131n bacas\u0131nda mahsur kalan kediyi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\r\n