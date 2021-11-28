Türkiye

Manisa’da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

28 Kasım 2021
itfaiye kedi kurtarma





Türkiye Manisa’nın Turgutlu ilçesinde girdiği bacada sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yedieylül Mahallesi Fatih Sokak’ta bir yavru kedi, Hatice Durak’ın evinde girdiği bacaya sıkıştı.




Durumu fark eden Durak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.



 

Manisa'da bacaya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3’ncü katın bacasında mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.



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28 Kasım 2021


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