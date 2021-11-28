Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim merkezlerinde TV+ deneyimi yaşatılacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, iletişim merkezlerinde dijital televizyon platformu TV+’ı müşterilerinin deneyimine sunuyor. Dört gün boyunca çeşitli bölgelerde yer alan iletişim merkezlerinde gerçekleşecek etkinliklerle yaşanan deneyimin ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri 1 ay denemesi bedava TV+ aboneliğinin sahibi olabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geri alıp izleme özelliğiyle de fark yaratan TV+ platformu için deneyim günleri düzenliyor. Yapacağı etkinliklerle Kuzey Kıbrıs kanalları dahil 150’den fazla yerli ve yabancı TV kanalını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital televizyon platformu TV+’ı deneyime sunuyor. Dört gün sürecek etkinlik takvimi ile yaşanılacak deneyim sırasında kişileri sürprizlerin de beklediği açıklandı. Verilen bilgiye göre pazartesi günü Airtech Lefkoşa, salı günü Sarpkan Dereboyu, çarşamba günü Nexsis Girne ve perşembe günü Sarpkan Gazimağusa Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezlerinde müşterilere tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, 10.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Etkinliklerde gün boyunca TV+ tanıtım standında tablet üzerinden TV+ servisi hakkında bilgi aktarılırken, faturalı Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri stantlarda kendilerine verilecek ‘1 ay denemesi bedava’ TV+ kuponu ile TV+ servisini ücretsiz deneme şansı yakalayacak.

TV+ platformu nedir?

Yapılan açıklamada TV+ platformuyla ilgili şu bilgilere yer verildi: “TV+ platformunda Kuzey Kıbrıs kanalları yanı sıra yerli ve yabancı diziler, yerli ve yabancı filmler, çizgi filmler, belgeseller, canlı TV kanalları ve programları başta olmak üzere yüzlerce içerik yer almaktadır. Dizi ve sinema izleme keyfini evinize taşımak isterseniz hızlıca TV+ uygulamasını indirebilir, en iyi filmleri ve dizileri izlemeye başlayabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin TV+ üyeliğini başlatmak için TV yazıp 3030’a kısa mesaj göndermesi gerekmektedir. Üyelik ücreti Kuzey Kıbrıs Turkcell faturasına aylık olarak yansır.”