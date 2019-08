‘Manevi destek’ için uçağa midilli atıyla birlikte bindi

Aviation Daily’nin Twitter hesabından yayınlanan videoda ABD’de Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçağa binen bir kadının beraberinde midilli atıyla birlikte koltuğuna ilerleyerek oturduğu görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kadın, sahip olduğu küçük atı ‘manevi destek’ için uçağa aldı.

Kadının havalimanında da atından ayrılmadığı anlaşıldı.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport 😳 pic.twitter.com/Psw65Tq6FF

— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 30, 2019