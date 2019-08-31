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‘Manevi destek’ için uçağa midilli atıyla birlikte bindi

31 Ağustos 2019

ABD’de bir kadının, yanında midilli atıyla birlikte uçaktaki koltuğuna geçerken görüntülendiği video sosyal ağları salladı.

Aviation Daily’nin Twitter hesabından yayınlanan videoda ABD’de Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçağa binen bir kadının beraberinde midilli atıyla birlikte koltuğuna ilerleyerek oturduğu görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kadın, sahip olduğu küçük atı ‘manevi destek’ için uçağa aldı.

Kadının havalimanında da atından ayrılmadığı anlaşıldı.

 

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