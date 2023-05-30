Mandralarda Çiçek hastalığına karşı koruyucu aşı yapımına başlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mandralarda Çiçek hastalığına karşı koruyucu aşı yapımına başlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mandralarda Çiçek hastalığına karşı koruyucu aşı yapımına başlandı

Gazimağusa bölgesindeki bazı mandıralarda görülen koyun-keçi  çiçek hastalığına karşı koruyucu aşıların yapılmasına başlandı.

 


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda konuyla ilgili olarak oluşturulan komitenin Başkanı Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla koyun-keçi çiçek hastalığına karşı koruyucu aşıların yapılmaya başlandığını, üç gün içerisinde Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerindeki hayvanlarının aşılarının yapılmasını öngördüklerini belirtti.

 

Hastalığın tespit edilmesinin ardından, Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik bölgelerini karantinaya aldıklarını belirten Kaya, belirti tespit edilen hayvanların imha edildiğini, bugüne kadar 6 küçükbaşın imha edildiğini ifade etti.

 

Kaya, söz konusu üç bölgede bir buçuk yaşın altındaki küçükbaşlar hariç tüm hayvanların aşılanacağını belirtti.

 

Çiçek hastalığı koyun ve keçilerin koltuk ve kuyruk derisinde küçük çiçek lezyonlarının oluşması ile karakterize edilen bulaşıcı viral bir hastalık. Hayvanlarda, derinin yünsüz bölgelerinde, burun deliği çevresinde, dudaklarda, göğüs altı, kuyruk altı ve memelerde kabartı şeklinde lezyonlar görülüyor.

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Tags:aşıçiçek hastalığıkeçikoyunMağusa
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