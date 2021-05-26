Manavoğlu: Ortak bir genel seçim tarihinin belirlenmesi için araya girenler oldu

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu bir programa katılarak ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu seçim tarihi konusunda son yapılan girişimleri ve Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte HP Genel Sekreteri Manavoğlu’nun bu yönde söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“BU HAFTA SERDAR DENKTAŞ ARACI OLMAYA ÇALIŞTI”

“Muhalefet partileri olarak seçim tarihi ile ilgili mahkeme süreci konusunda bir çalışma yaptık. Ancak genel seçim tarihi ile ilgili uzlaşma için araya girenler oldu. O yüzden mahkeme süreci biraz oyalandı. Hükümetle, muhalefet hep birlikte kararlaştırılan bir seçim tarihi üzerinde uzlaşabilir. Olması gereken de o olduğu için geçmişten günümüze alışılagelmiş de budur. Bu hafta DP Milletvekili Serdar Denktaş bu konuda aracı olmaya çalıştı. Ama son yapılan toplantıda da ortak nokta bulunamadı. Önümüzdeki hafta bence artık ne olacağı belli olacak.

“ATUN YASA TASARISINA İVEDİLİK ALACAĞINI SÖYLEDİ SONRA DÜŞÜNMÜYORUZ DEDİ”

“Son dönemlerde yaşanan bazı şeylerin çıkış noktası da Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısıdır. Biraz kapalı anlatacağım bunu çok fazla açmayacağım. Olaylar dikkat çekmesin. Şimdi bu yasa Tasarısı geçmiş hükümet döneminde de bir düzenleme şeklinde bizim dönemimizde de geldi. Ancak şu anki konuşulan değildi. Bizim dönemimizde kiraları konusunda bir değişiklikler olmuştu. Fakat görüşülememişti. İki ay kadar önce Meclis’teki Ekonomi Komitesi’nin başkanı olan Sunat Atun bu yasaya ivedilik alacağını söylemişti. Birgün biz Meclis’te Genel Kurul’da iken ben de dedim biz bakmadık incelemedik bizim partinin de haberi yok. Ben söylerim bizimkilerine siz bir kararın verin söyleyin dedim. Ona göre biz de çalışalım ivedilik almayı düşünüyorsanız. Sonuçta ivedilik de Meclis’te oylanan bir durumdur. Fakat aynı gün içerisinde Atun’un sesi çıkmadı ben de dedim naptınız, ivedilik alıyor musunuz. Hayır yanıtını verdi ve şuanda düşünmüyoruz dedi. Meğer son o yasa geri çekilmiş üzerinde tekrar çalışılsın diye. Rahatsızlığın çıkmasına neden olan şey şimdi meydana çıktı”…

“ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI YASA TASARISI ÜZERİNDE ÇALIŞILSIN DİYE GERİ ÇEKİLMİŞ”

Tanınmamış bir ülke olduğumuz için ve belli miktarda bet ofisleri ve benzeri kurumlar olduğu için casino, şans oyunu vs. önemli bir sektörümüzdür. Önemli de bir dairemizin altında bu değerlendirmeler yapılır biliyorsunuz. Buradan gelen gelirle gerek turizme gerekse spora paralar aktarılır. Son dönemde bütün dünyada dolaşan elektronik bahis olayı var. Ülkeler kendi merkezlerinden bunları kontrol edemiyorlar. Bir şekilde birileri bir yerlerde bazı sistemler kuruyor. O sistemlerle birlikte bütün dünyada herkesi oynatıyor. Dolayısıyla da mesela siz bugün KKTC vatandaşı olarak Malta’daki bir merkezin oyununu oynuyorsunuz dolayısıyla sizin paranız aslında Malta’da bir firmaya akıyor. Ama herhangi bir vergi sizin üzerinizden KKTC alamıyor. Böyle bir kaçak var. Bu kaçak TC tarafından da baktığınızda sıkıntı şudur; ciddi anlamda TC’de bu bahsetmiş olduğum Elektronik Şans Oyunlarına TC vatandaşları tarafından bir ilgi var. Aynı zamanda da TC’de özelleştirilen Milli Piyangolar üzerinden online şans oyunları üzerinden alınan ciddi vergiler vardır. Oradaki özel şirket tabi ki TC vatandaşlarının paralarının TC’de kendisinin yatırım yaptığı şirkete gitmemesi TC’nin de aynı zamanda bakış açısına baktığımızda orada vergi alamamasından, paranın dışarıya kaçmasından rahatsız. Ortada olan büyük pastanın yarısı başka ülkelere gidiyor. Ama bir kuruş vergi de TC’inde de kalmıyor. Bir miktarı da bunun KKTC üzerinden oynatılıyor. Benim bu son düzenleme ile alakalı kanaatim veya kanaatimiz budur”…

“VERGİ AÇISINDAN KKTC İÇİN DEZAVANTAJDIR”

“Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısında yapılan son düzenleme ile buradaki elektronik bahis oyunları lisanslarının oynatacağı tüm oyunlara TC ve KKTC vatandaşlarının oynayamayacağı maddesi kondu. Bu da tabi aslında vergi açısından özellikle KKTC için bir dezavantajdır. Çünkü bu şirketler dolayısıyla bet ofisleri de aynı durumdadır. Bet ofislerinin vardır aslında bahis oynatma lisansı bizim ülkemizde sadece 4 tanedir bu lisans. Fakat bunların alt lisanslarını tam yasal olmadan satıyor birileri. O yüzden bu çok yaygınlaşıyor diye bir durum var ortada. Geçmişte bununla alakalı pek çok operasyonlar yapıldı. Biz bunu yasal düzenleme ile halletmediğimizden baktığınızda kendi vatandaşlarımızı gayet normalmiş gibi bunu yapmasına göz yumuyoruz. Ondan sonra da alıyoruz tutukluyoruz. Aslında bana baksanız aksi olan o tarafı düzeltmektir. Bunu nasıl Malta, Ermenistan yapıyorsa bizim de bunu yapmamız gerekirken biz daha farklı bir yol çiziyoruz”.

“YASA TASARISI BAKANLAR KURULU’NDAN GEÇMEDİ”

“Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan geçmedi. Bakanlar Kurulu’ndan da geçmediği için Ekonomi Komitesine şuanda bu şekli ile gelemez. İlk önce Bakanlar Kurulu’nun bunu imzalaması gerekir. Orda sıkıntılar varmış. O yüzden herkesin kulaklarına geldi. Sebebi de yasa tasarısındaki 14. Maddedir. Bu maddenin ileri adımı da TC vatandaşlarını oynatan hapse girer. Para cezası değil hapis. Bundan da rahatsızlık duyuluyor. Ülkede bu alanda ciddi anlamda yatırım yapanlar var. Legal tarafı var. İllegal tarafı var. Artık birbirine de girdiği için aslında sıkıntı yaratmaktadır”.

“TC’DEN 1 MİLYAR DOLAR KKTC MENŞELİ ŞİRKETLERE GİDİYOR”

“TC HAKLI OLARAK KKTC’YE ÖNLEM ALMAK İSTİYOR”

“Artık açık konuşalım. Senelerdir hiç kimse bunları konuşmak istemez. TC’nin pastasından o bahsettiğim miktar KKTC’ye gelene kadar o pastanın bir dilimi esas dilimler yurtdışına kaçıyor. TC’den 20 Milyar Dolar kadar bir rakamın çıktığı söyleniyor. Zaman zaman da farklı rakamlar söyleniyor onu da belirteyim. Ama bunun 1 Milyar Doları TC’den KKTC menşeli olduğu şirketlere gidiyor. Aslında TC’den çıkan paranın 20’de 19’u Ermenistan ve Malta’daki şirketlerin oynattığı yerlere gidiyor. Ama haklı olarak TC bir şekilde KKTC’ye bir önlem almak istiyor. Diğer taraftan da burada bu işi yapanlar da bir rahatsızlık oluşuyor”…

“BAŞBAKAN YASA TASARISINI BAKANLAR KURULU’NDAN GEÇİRMEK İSTİYOR”

“Bana göre her çeşit kaçağı yasallaştırıp, devletin bundan para kazanmasıdır doğru olan. Bu konuda özellikle Türkiye Cumhuriyeti bir adım atılmasını istemediği için sanıyorum hiç kimse de bir adım atamadı. Özellikle hükümette bunu gündeme Başbakan getirir. Başbakan yasa tasarısını Bakanlar Kurulu’ndan geçirmek istiyor. Ama bu son halinin çok fazla tercih edilmediğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı başka şeyler de ortaya çıkacak. Belki de hükümetin bozulmasına kadar gidebilir. Niçin son dönemde hükümetin bazı elemanları ben şuan destek vermem, buna destek vermem ben istifa ederim, ben gelmem demeye başladı. Sizce? Bence tamamıyla bu konu ile alakalıdır…Farkındasız değil mi? Son dönemde yaşananları. Tahmin edebiliryor da herkes bu ilişkileri”. …