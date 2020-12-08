Manavoğlu: Ayrılmaları Halkın Partisi’ne hayırlı olacak

Halkın Partisi’nde gerçekleşen istifaları yorumlayan Gülşah Sanver Manavoğlu, “Partiden ayrılan arkadaşların ayrılması belki de daha hayırlı olacaktır Halkın Partisi’ne. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin sonrasında da birtakım sıkıntılar vardı. Dün patlak verdi” dedi.

Yeni kurulacak olan hükümeti de yorumlayan Manavoğlu, “Yani önceden bazı isimlerle hükümet kurmam diyenlerin, şimdi o hükümetlerde yer almasını çıkıp kamuoyuna anlatmaları lazım. Ne oldu? Ben iddia ediyorum ki ortada bir kurgu var. UBP-HP hükümet kurma görüşmelerinde kopma, İçişleri Bakanlığı’nda oldu” dedi.