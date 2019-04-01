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Manastır çanının çalınmasıyla ilgili 3 tutuklama!

1 Nisan 2019
Pandelimona Manastırı

Geçtiğimiz yıl, Ay. Pandelimona Manastırı’nın kulesinde asılı bulunan iki çandan birinin çalınmasıyla ilgili olarak 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

11 Ekim 2018 – 03 Kasım 2018 tarihleri arasında, Çamlıbel’de bulunan Ay. Pandelimona Manastırının kulesinde asılı bulunan iki çandan birinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu çan Gayretköy’de bir ağıl içerisinde bulunarak emare olarak alındı.

Meselede zanlı olarak görülen S.Ü.(E-22), İ.A. (E-34) ve R.S. (E-51) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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