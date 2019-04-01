Creditwest Bank Alsancak Şubesi yeni yerinde hizmete girdi

Creditwest Bank, yeni ve modern binasına taşıdığı Alsancak Şubesinin açılışını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi.

Yaklaşık 500 metre kareye yakın modern binasında kişiye özel Ticari ve Bireysel Müşteri temsilcilik hizmeti, Kiosk bankacılık, West Cafe ve ücretsiz Wifi hizmeti ile Alsancak Şubesi törenle hizmete açıldı. Açılışta İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Alsancak Şube Müdürü Deniz Oralman etkinlikte birer konuşma yaptı. Açılışa özellikle yabancı uyruklu müşterilerin katılımı yoğun oldu.

ORALMAN: MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİN DE ÖTESİNDE HİZMETE HAZIRIZ

Creditwest Bank Alsancak Şube Müdürü Deniz Oralman yaptığı konuşmada yeni yerinde hizmete giren şubelerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı koyan başta yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Banka olarak müşterilerinin beklentilerinin de ötesinde hizmet sunmak için çalıştıklarını belirterek bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ZAHEER: YABANCI MÜŞTERİLERİMİZİN TIPKI EVLERİNDEKİ GİBİ HİSSETMELERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Creditwest Bank’ ın 25. kuruluş yılı olması sebebiyle çok mutlu olduklarını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankacılık sektörü için kısa geçen bir süre olmasına rağmen bankanın bugün Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli yerel bankası konumuna geldiğini açıkladı. ‘Bu konuma bizi taşıyan tabi ki müşterilerimiz ve çalışanlarımızdır.’ diyen Mazher Zaheer ayrıca kendilerine her konuda destek veren Creditwest Bank yönetim kuruluna tekrardan teşekkür etti. Zaheer, bankanın şu anda 3,400 milyon TL aktif büyüklüğe, özkaynağının ise 250 Milyon TL ye ulaştığını, bu rakamlara ulaşmak için her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını açıkladı.

Creditwest Bank’ın, Expat Bankacılık’ta Kuzey Kıbrıs’ta öncü olup 2007 den beri uzman çalışan ve konsept şubesi ile yabancı uyruklu müşterilerilerine kaliteli hizmet verdiklerini belirtti. Zaheer, Çatalköy, Girne, Alsancak ve Mağusa şubelerinde ana dili İngilizce ve Rusca olan müşteri temsilcileri ile expat müşterilere her türlü bankacılık hizmetini üst kalitede verdiklerini ifade etti. Mazher Zaheer, Kıbrıs’ı kendilerine yeni vatan seçen söz konusu müşterilerine verdikleri hizmetle onları evlerinde gibi hisssettirmek için kişiye özel bankacılık hizmeti sunduklarını ve Expat bankacılıkta Kuzey Kıbrıs’ta lider konumda olduklarının altını çizdi.

NUSRET ALTINBAŞ: DÜNYA STANDARTLARINDA BANKACILIK HİZMETİ HEDEFİMİZ

Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Creditwest Bank ve Altınbaş ailesi olarak iş hayatında 3 ilkeyi prensip edindiklerini söyledi. Birincisi dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, ikincisi öngörülü olup piyasanın koşullarını ve ihtiyaçlarını takip ederek ileriye dönük düşünebilme kabiliyetini geliştirmek, üçüncüsünün de çok çalışıp, her koşulla mücadele ederek hizmette hep öncü olmak. Bu kriterleri ile ilk kuruldukları günden beri dünya standartlarında bankacılık hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ayrıca çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tuttuklarını belirten Nusret Altınbaş, bizleri bu noktaya getiren %72 oranına yakın kadın çalışanlar olduğunu kadınların iş hayatındaki detaycı, hedef odaklı ve titiz çalışmalarını hep taktir ettiğini, başarılarında bunun büyük rol oynadığının altını çizdi.

SOFU ALTINBAŞ: TÜM FAALİYET ALANIMIZDA ÖNCÜLÜK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Altınbaş Holding olarak birçok sektörde hizmet verdiklerini belirten Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş hedeflerinin hangi sektörde olursa olsun mutlaka ilk 5 içinde yer almak olduğunu açıkladı. 25 yıl önce Altınbaş Bank olarak kurulan, daha sonra Creditwest Bank adını alan Bankalarının kuruluş aşamasında ileride ilk üç banka içinde yer almayı hedeflerken, bugün özel sektör bankaları içinde bir numara olduklarını söyledi. Ayrıca Holding’in Kuzey Kıbrıs’ta mücevherat alanında öncülükleri olduğunu, sadece Kıbrıs’la kalmayıp 1200 kişinin çalıştığı ve tüm Avrupa’ya mücevherat ihracatı yapan altın markası olduklarını, akaryakıt sektönde faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs’ta iki şirketten biri olduklarını da ekledi. Hangi sektörde olurlarsa olsunlar özverili çaba ile birinciliklere çıkılabildiğini gösterdiklerini söyleyen Sofu Altınbaş, çalışan emeğinin her zaman değer bulduğuna inandıklarını söyledi. Sofu Altınbaş, açılış vesilesi ile katkı sağlayan tüm paydaşlarına da teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

VAKKAS ALTINBAŞ: İNGİLİZ, RUS VE DÜNYANIN 26 FARKLI ÜLKESİNDEN GELEN YABANCI VATANDAŞLAR YATIRIM İÇİN BİZİ TERCİH EDİYOR

Creditwest Bank kurulurken örnek bankacılık yapmak için yola çıktıklarını, bankanın hızlı servis, örnek çalışanları ve teknoloji ile yenilikçi olmayı hedeflediklerini söyleyen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, bu başarıların sadece Kıbrıs’tan değil yurtdışından da izlendiğini belirtti. Altınbaş, bu başarılara kendilerini taşıyan Creditwest Bank çalışanlarını, özellikle kendilerine güvenen ve yatırımları için kendilerini tercih eden tüm müşterine canı gönülden teşekkür etti. Bankanın kurulma aşamasında özellikle çalışanlarının konusunda uzman, prezentabl ve güvenilir olması için kendilerine prensip belirlediklerini söyleyen Vakkas Altınbaş, adanın en güçlü firmaları tarafından bugün tercih edildiklerini söyledi. Özellikle yeni yerine taşınan Expat şubesi vesilesi ile yatırımları için kendilerini tercih eden İngiliz, Rus ve dünyanın 26 farklı ülkesinden gelen vatandaşlarına da ayrıca teşekkür etti.

AYŞEGÜL BAYBARS: YATIRIMLARINI ÜLKEYE TAŞIYAN, İSTİHDAM VE KREDİ SAĞLAYAN CREDITWEST AİLESİ İLE GURUR DUYDUM

Ülkenin bankacılık sektöründe köklü kuruluşlarından birisinin Creditwest Bank olduğunu söyleyen İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Creditwest Bank’ın Expat bankacılık anlamında ciddi çalışmalar ve yatırım yaptığını gördüğünü belirtti. Baybars, hükümetin bir temsilcisi olarak özellikle yatırımlarını KKTC’ye taşıyan ve ekonominin kalkınmasına ciddi destek veren Altınbaş ailesinin çalışmaları ile gurur duyduğunu söyledi. 2018’in Kuzey Kıbrıs ekonomisi ve bankacılık sektörü için zor bir yıl olduğunu, ekonomide ciddi bir daralmanın yaşandığını söyleyen Baybars Creditwest Bank’ın bölgeye geniş ve büyük bir yatırımı yapmasının son derece önemli olduğunu, ekonominin canlanmasına ve yabancı yatırımın ülkeye gelmesine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ayşegül Baybars, Expat Bankacılıkta güveni ve istikrarı sağlayan Creditwest Bank’ı ekonomik anlamda zor bir dönemde yaptığı bu önemli yatırım için tekrardan tebrik ettiğini belirtti. Bankacılıkta da teknolojinin ve hizmet çıtasının arttığı bu dönemde büyüyen Alsancak bölgesi insanı ve iş dünyası için bu modern hizmetin çok kıymetli olduğunu da ekleyen Baybars, Creditwest Bank’ın istihdamları, kredileri ve hizmetleri ile gurur duyulan işler yaptığını ekledi. Ayşegül Baybars, Creditwest Bank ailesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem verdiğini ve çalışanlarının büyük çoğunluğunun Kadın olmasının başarısında önemli bir ivme olduğunu belirtti.

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