Maliye Ekim ayında 661 milyon TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda 1 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında toplam 661 milyon 18 bin 138 TL 57 kuruş ödeme yapıldığını bildirdi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiği belirtildi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, ekim ayında maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamının 484 milyon 758 bin 419 TL 93 kuruş, piyasaya yapılan cari ödemelerin toplamının 176 milyon 259 bin 64 kuruş olduğu kaydedildi.