Maliye Bakanlığında kan bağışı kampanyası düzenlendi

Maliye Bakanlığında, Kıbrıs Türk Kızılay, Thalassaemia Bağışçısı Kazanım Birimi ve Kan Bankası iş birliği ile kan bağışı kampanyası yapıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kızılay’ın gezici kan bağış aracında sağlık görevlileri, önce Maliye Bakanlığında daha sonra Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğünde gönüllü personelden kan aldı.

-Berova

Kampanyaya katılan Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, Bakanlığının kan bağışı kampanyasında yer almasından mutluluk duyduğunu belirterek, amaçlarının kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Berova, “Kan bağışı hayat kurtarır.” dedi.

– Er

Kıbrıs Türk Kızılay Kan Hizmetleri Koordinatörü Özge Er de konuşmasında, Ramazan ayında kan bağışı oranında düşüş yaşandığını ancak kan ihtiyacının ertelenemez olduğunu belirterek, stokların istenilen seviyeye gelmesi için vatandaşlara kan vermeye önem göstermesi çağrısında bulundu.