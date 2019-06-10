Mali’de Dogon köyüne yapılan silahlı saldırıda en az 100 kişi öldürüldü

Sanga kasabası yakınlarındaki Sobale Kou köyüne düzenlenen silahlı saldırıda kesin olmayan rakamlara göre 100 kişi yaşamını yitirdi.Yerel yetkililer cansız bedenlerin yakıldığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Mali’de, ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012’den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Dogonlar ile yarı göçebe Fulaniler arasındaki çatışmalar uzun süredir devam ediyor. Dogonlar, Fulanileri yerel cihatçılarla bağlantılı olmakla suçluyor. Fulaniler ise Mali ordusunun Dogonları kendilerine saldırmak üzere silahlandırdığını öne sürüyor.

Yine aynı bölgede 23 Mart’ta, Dogonlara ait av kıyafetleri giydiği söylenen silahlı kişiler tarafından Fulanilere düzenlenen saldırıda 130’dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.