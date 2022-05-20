Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı bugün gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan oturumda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar ile Kripto Varlık ve Forex Alanında İşlenen Suçlar konularında mücadelede yaşanan sıkıntıların ele alındığı çalıştayın 12 Mayıs tarihinde yapılan ilk oturumunda ortaya çıkan sonuçlar paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan ilk oturum sırasında, Polis Genel Müdürlüğü ile paydaş kurumların yetkilileri ele alınan konular üzerinde tartışarak, çözüm önerilerini ortaya koymuştu.