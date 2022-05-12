Polis Genel Müdürlüğü tarafından, 12 Mayıs 2022 tarihinde “Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar ile Kripto Varlık ve Forex Alanında İşlenen Suçlar konularında mücadelede yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Çalıştayda, Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri bir araya gelerek atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 20 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayının ikici oturumu için belirtilen konulardaki sorunların çözümü noktasında atılması gereken ilk adımlar ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.