Mali sıkıntı yaşanmadı

Maliye Bakanlığı cari ve muhtelif ödemeler konusunda sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ağustos 2020’den 31 Ağustos 2020’ye kadar piyasaya toplam 215,443,039,53 TL (215 milyon, 443 bin, 039 TL ve 53 Kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-federasyon ödemeleri+Yakın Doğu H. 101,368,033,37 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri 25,064,564,57 TL

KKTC Elektrik Kurumu teşvik ödemeleri 5,310,309,30 TL

Kredi kartı kullanımı karşılığı yapılan iade(Eylül) 1,279,864,46 TL

Doğrudan Gelir Desteği 23,965,672,71 TL

Temsilcilik sağlık HS havale 219,424,28 TL

Toprak Ürünleri Kurumu avans ödemesi 5,000,000,00 TL

Yeni Girne Hastahanesi devralma proje ödemesi 13,874,229,92 TL

Polis kıyafet ödeneği 979,830,00 TL

TC 2019 ödemeleri (birlik-dernek) 1,349,870,65 TL

Küçükbaş ödemesi 18,544,200,00 TL

Narenciye teşvik ödemesi 4,679,402,91 TL

Navlun-çiğ süt ödemesi 7,899,697,11 TL

Burs ödemesi 4,478,660,00 TL

Taşımacılık 1,312,880,58 TL

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek 52,800,00 TL

Turizm ofislerine havale 63,599,67 TL

Genel Toplam 215,443,039,53 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.