Makineli tüfek SAR 762 MT testleri geçti

Sarsılmaz Silah Sanayi’de üretilen makineli tüfek SAR 762 MT, yapılan testleri geçerek seri üretime hazır hale geldi. Paylaşılan bilgilere göre 12 kilogram ağırlığında olan makineli tüfek SAR 762 MT, 1.200 metre menzile sahip.

SAR 762 MT’yi 4 farklı tip olarak üreteceklerini aktaran Sarsılmaz Silah Sanayi’nin Fabrikadan Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, “Bunlar hem piyade olarak hem de araç üstü olarak kullanılacak. En önemli özelliklerinden biri de hızlı değiştirilebilir namlusudur. Böylelikle daha fazla atış yapabilme özelliğine sahip olacaktır” bilgilerini paylaştı.

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın kendilerine verdiği iki önemli projeye değinen Kızıltan, “Bunlardan biri 7,62 makineli tüfek ikincisi de 12,10 uçaksavar. 7,62 makineli tüfeğin tasarım doğrulama testlerini tamamladık. Peşinden kalifikasyon testleri ise tamamlanmak üzere ve seri imalatına geçtik. İlk partiyi de önümüzdeki ay içinde ordumuza teslim edeceğiz” dedi.

Kızıltan, ayrıca, “SAR 762 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır. Ayrıca yurt dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.