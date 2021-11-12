Makam araçlarının plakaları yeniden belirlendi

Resmi makam araçlarının plaka numaraları da yeni hükümetle yeniden düzenlendi.
Buna göre,
001- Meclis Başkanı
002 – Başbakan
003 – Yüksek Mahkeme Başkanı
004 – Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı
005 – Dışişleri Bakanı
006 – İçişleri Bakanı
007 – Maliye Bakanı
008 – Ekonomi ve Enerji Bakanı
009 – Milli Eğitim ve Kültür Bakanı
010 – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
011 – Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
012 – Sağlık Bakanı
013 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
014 – Meclis Başkan Yardımcısı
015 – Başsavcı
016 – Sayıştay Başkanı
017 – Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı
018 – Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)