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Makam araçlarının plakaları yeniden belirlendi

12 Kasım 2021





Resmi makam araçlarının plaka numaraları da yeni hükümetle yeniden düzenlendi.

Buna göre,

001- Meclis Başkanı



002 – Başbakan

003 – Yüksek Mahkeme Başkanı

004 – Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı

005 – Dışişleri Bakanı

006 – İçişleri Bakanı

007 – Maliye Bakanı

008 – Ekonomi ve Enerji Bakanı

009 – Milli Eğitim ve Kültür Bakanı

010 – Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

011 – Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

012 – Sağlık Bakanı

013 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

014 – Meclis Başkan Yardımcısı

015 – Başsavcı

016 – Sayıştay Başkanı

017 – Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı

018 – Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)





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12 Kasım 2021


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