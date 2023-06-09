Mağusa’da oto galeriye ateş açılmasıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü bölgede suçlulara göz açtırmıyor, son dönemdeki başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Mağusa’da 27 Mayıs’ta Mustafa Zorer Motors isimli oto galeriye ateş açılmasıyla ilgili Mağusa polisinin başlattığı geniş çaplı soruşturma sonucu 1 kişi daha tutuklandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün bu olayla ilgili kısa sürede peş peşe yaptığı tutuklamalar, bölge halkının takdirini kazandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin, 27 Mayıs’ta, Gazimağusa’daki Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors ismli oto galeriye ateş açılmasıyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sonucu 1 kişi daha tutuklandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin, 27 Mayıs’ta, Gazimağusa’daki Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors ismli oto galeriye ateş açılmasıyla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sonucu 6 kişi tutuklandı. Polis, tüm zanlıları, bugün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarttı ve aleyhlerine tahkikat maksatlı tutukluluk emri temin etti.

Ciddi suçla ilgili derin soruşturma yapan polis, meseleyle ilgili dün gece düzenlenen operasyon sonucu Lefkoşa’da tutuklanan E.Y. aleyhine 3, E.Y. S.C., A.E., S.Ç., H.T., S.S. aleyhine ise soruşturma kapsamında 7 gün ek tutukluluk emri alındı. Mahkemede meseleyi soruşturan polis memuru Hakan Özçürümez, zanlılar aleyhine kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlarıyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Mustafa Zorer’e ait Mustafa Zorer Motors isimli oto galerinin, asfalt yol içerisinden 9 mm çapındaki tabancayla iki el ateş edilerek kurşunlandığını söyledi.

Hakan Özçürümez, olayda kullanılan tabancanın A.E. tarafından S.Ç.’ye S.Ç. tarafından ise H.T.’ye verildiğini, H.T.’nin ise içerisinde tabanca olduğuna inanılan spor çanta ile Metehan Sınır Kapısı’ndan GKRY geçip, yarım saat içerisinde KKTC’ye döndüğünü ifade etti.

Özçürümez, olayda kullanılan motosikleti, olay esnasında giyilen kask ve motosiklet ceketini, motosikletten alınan swap örneklerini ve A.E.’nin kullanımındaki aracı bulup emare aldığını söyledi ve temin ettiği ifadeler doğrultusunda A.E.’e Gönyeli’de bir evde kalması için yardım eden E.Y.’yi tutukladığını dile getirdi.

Tanık polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve mahkemeden serbest kalmaları halinde tahkikata etki edecek zanlılar hakkında tutukluluk istedi. Çiğdem Güzeler, talebi uygun buldu ve zanlıların tahkikatın selameti için tutukluluğuna emir verdi.