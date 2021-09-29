Mağusa’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Mağusa’da bugün saat 17.25 sıralarında meydana gelen kazada Ali Barışer hayatını kaybetti.

Mağusa’da bugün saat 17.25 sıraların 62 yaşındaki Ali Barışer kullandığı PF 970 plakalı aracıyla ara sokaktan süratli ve dikkatsizce kavşakta duramayarak karşıda park halinde bulunan araçlara çarptı. Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre bugün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da, eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak üzerinde, Gazimağusa’da sakin Ali BARIŞER (E-62), yönetimindeki PF 970 plakalı salon araç ile Sincan Sokak yol kavşağına geldiğinde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçtiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım ile beton sete çarpıp havalandıktan sonra park halinde bulunan salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu Ali BARIŞER olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.