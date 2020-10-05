Mağusa’da bir araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Gazimağusa Baykal Bölgesi Akdoğan Sokak’ta bugün sabaha karşı 00.15 sıralarında garajda park halinde bulunan PC 366 plakalı salon araç yandı.

Polis basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

05.10.2020 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Ayşe KURUCU’ya ait ikametgahın garaj kısmında park halinde bulunan adı edilenin kullanımında bulunan salon araç henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu tamamen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.