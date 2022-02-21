KıbrısManşet

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası bugün de grevde

21 Şubat 2022
Mağusa Türk Genel-İş Sendikası bugün de grevde





Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.




Sendikada örgütlü belediye çalışanları  tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.



Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen TAK muhabirine yaptığı açıklamada,  cuma gününden bugüne  şartlarda herhangi bir değişme olmadığını ifade etti.

Özüşen,  “Başkanla görüşüyoruz, para bulacağını söylüyor. Biz de bekliyoruz. Geçen haftayla bugün arasında değişiklik yok. Herhangi bir tedbir görmedik. Tatmin edici ödeme yok. O yüzden greve devam ediyoruz” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası geçen hafta perşembe günü  ekonomik nedenler ve belediyede yeni istihdamlar nedeniyle grev başlatmıştı.



Etiketler
21 Şubat 2022


Başa dön tuşu