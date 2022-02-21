Mağusa Türk Genel-İş Sendikası bugün de grevde

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.

Sendikada örgütlü belediye çalışanları tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen TAK muhabirine yaptığı açıklamada, cuma gününden bugüne şartlarda herhangi bir değişme olmadığını ifade etti.

Özüşen, “Başkanla görüşüyoruz, para bulacağını söylüyor. Biz de bekliyoruz. Geçen haftayla bugün arasında değişiklik yok. Herhangi bir tedbir görmedik. Tatmin edici ödeme yok. O yüzden greve devam ediyoruz” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası geçen hafta perşembe günü ekonomik nedenler ve belediyede yeni istihdamlar nedeniyle grev başlatmıştı.