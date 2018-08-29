Mağusa-Lefkoşa yolunda ölümlü trafik kazası

29.08.2018 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Mağusa – Lefkoşa anayolu 12-13. km’leri arasında Korkuteli’nde sakin Fatih ACU (E-29) yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Mağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun soluna doğru virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak boş tarla içersinde üç takla attıktan sonra önü kuzeye bakar bir şekilde durmuştur. Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Mağusa devlet hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02:10’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.