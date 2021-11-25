Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi imar planı imzalandı

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalandı. İmza töreninde hazır bulunan bölge belediye başkanları ve Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri, Birleşik Kurul’dan oy birliğiyle geçen imar planının özelde bölgeye genelde ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Başbakan’a teşekkür etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda bugün gerçekleşen imza töreninde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve yurtdışında olan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yerine, Başkan Vekili Asbaşkan Ahmet Öztenay, Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri, Başbakanlık müsteşarları Hüseyin Amcaoğlu ile Hüseyin Cahitoğlu hazır bulundu.

SUCUOĞLU

Başbakan Sucuoğlu, imar planı yürürlüğe girmediği için ekonomik sıkıntılar yaşandığını, müteahhitlik hizmetlerinin ve yatırımların yavaşlayarak durma noktasına geldiğini, hukuksal sorunlar ortaya çıktığını ifade ederek, göreve geldikten sonra belediye başkanları, oda yetkilileri ve ilgili paydaşlarla görüştüğünü kaydetti.

3 belediye başkanının, kaymakamların, muhtarların, ekonomik örgütlerin imar planını onayladığını söyleyen Sucuoğlu, sadece UBP’li değil diğer siyasi partilerin belediye meclis üyelerinin de planı desteklediğini belirtti.

“İmar Planıyla ilgili ufak da olsa şikayetler var ama çok büyük oranda memnuniyet söz konusu” şeklinde konuşan Başbakan Sucuoğlu, şikayetlerin giderilmesi için de adım atılacağını söyledi.

İmar Yasası’na göre, imar planlarının 5 yıl sonra tadil edilebileceğini anımsatan Sucuoğlu, daha çağdaş bir yasa hedefiyle erken seçim sonrasında İmar Yasası’nın değiştirileceğini belirtti.

“İmar Plan Allah kelamı değil, değişmeyecek, 5 yıl boyunca noktasına, virgülüne dokunulmayacak diye bir şey yok” diyen Başbakan, eksiklik görülen noktaları değiştirmek için 5 yıl beklemeye gerek kalmayacağını, müracaatların, şikayetlerin daha kısa sürede değerlendirilmesine, açılımlara erken cevap verilmesine imkan sağlanacağını kaydetti.

SADIKOĞLU: “BU PLANIN DÖRT DÖRTLÜK OLDUĞU YÖNÜNDE BİR İDDİAMIZ YOK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, imar planıyla ilgili sürecin 28 aydır devam ettiğini ve emirnameler nedeniyle bölgede ciddi sorunlar yaşandığını kaydederek, dövizdeki artış ve pandemi nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiğini belirtti.

Sadıkoğlu, “Bu planın dört dörtlük olduğu yönünde bir iddiamız yok. Eksiklik, tepki gösterenler olacak. Üzerimizde olan farklı baskılar nedeniyle İmar Yasası’nın tadil edilecek olması da bizi rahatlattı. Gözden kaçan, tadil edilemeyen noktalara müdahale edilecek… “dedi.

Hasan Sadıkoğlu, herkesin bu plan için yoğun şekilde çalıştığını belirterek, “Teşekkürün en büyüğü Sayın Başbakan’a” şeklinde konuştu.

ZURNACILAR: “ÜLKEDE CİDDİ EKONOMİK SIKINTILAR YAŞANIYOR. BU ÖNÜMÜZÜ AÇAN BİR ADIM”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, imar planı konusunda zor bir süreçten geçildiğini kaydederek, “İmar planı karnelerimiz maalesef iyi değil” dedi.

Mustafa Zurnacılar, 2016’da başlayan imar planı sürecinde 3-4 hükümetin değiştiğini kaydederek, “Ülkede ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Bu önümüzü açan bir adım” şeklinde konuştu.

Zurnacılar, sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Asbaşkan Ahmet Öztenay, bölgelerdeki kaosun imar planıyla ortadan kalkacağını ifade etti. Öztenay, kısa süre önce göreve gelen Başbakan’a sürece sağladığı katkı nedeniyle teşekkür etti, “Bu plan son nokta değil, değişiklikler yapılacak, doğru noktalara gelinebilecek” dedi.

DENİZ: “GELİŞMENİN DÜZENLİ HALE GELECEĞİNE İNANIYORUZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, imar faaliyetlerinin planlı, mülk sahipleriyle yatırımcıları ve çevreyi koruyacak şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Deniz, “Ekonomik örgütler olarak imar planının yürürlüğe girmesiyle mağduriyet ve belirsizliklerin geride kalacağına, çevrenin zarar görmeyeceğine ve gelişmenin düzenli hale geleceğine inanıyoruz” dedi.

GÜRCAFER: “TAMAMEN DURMUŞ YATIRIM VE PROJELERİN ÖNÜ AÇILIYOR”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, imar planının yürürlüğe girmemesinin 2,5 milyar dolarlık yatırımın önünü tıkadığını kaydederek, “Tamamen durmuş yatırım ve projelerin önü açılıyor” şeklinde konuştu.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Gürcafer, “En küçük projeye bile ihtiyaç duyduğumuz, kaynaklarımızı kıymetli değerlendirmek zorunda olduğumuz bir zamandayız. İmar planının KKTC ekonomisine nefes aldıracağından hiç şüphem yok” dedi.

İmar Yasası’nın çağ dışı kaldığını da ifade eden Gürcafer, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın, daha katılımcı, çağdaş bir yasa hazırlanmasına vesile olacağını ifade etti.

KAMACIOĞLU: “YENİ MARAŞ YARATMA ADIMI…”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, imar planının yürürlüğe girmesini “yeni Maraş yaratma adımı” olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Dünden çok daha iyi olacağımız kesin” diyen Kamacıoğlu, “Ne kadar eleştiri olursa olsun, planlı olmak, plansız olmaktan daha iyidir” şeklinde konuştu.

ÇAĞINER: “İMAR PLANI EKONOMİK KRİZE İLAÇ GİBİ GELECEK”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Başbakanın önemli bir karara imza attığını söyledi.

Çağıner, “İmar planı ekonomik krize ilaç gibi gelecek, döviz girdisi ve yatırım Kıbrıs Türk ekonomisine katkı sağlayacak” dedi.

Otel yatırımlarının hız kazanacağını belirten Çağıner, sanayinin, istihdamın ve ticaretin de önünün açılacağını belirtti.

İMAR PLANI

Çalışmalarına Kasım 2016’da başlanan, 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul tarafından onaylanan Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Resmi Gazetede yayımlanıp yasallaşmasıyla bölgede 28 aydır yürürlükte olan emirnameler kalkacak.

Vizyonu, “doğal, kültürel ve tarihi dokusunun sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla değerlendiren, gerek kırsal bölgelerde gerekse kentlerde nitelikli iş sahaları ve yerli istihdam olanakları yaratan kıyıları ile bütünleşik kaliteli yaşam merkezi” olarak belirlenen İmar Planı şu yerleşim yerlerini kapsıyor:

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi belediyelerinin hudutlarında yer alan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar.”