Mağusa İnisiyatifi: Maraş’ta yeni oldu bittilere karşıyız

Mağusa İnsiyatifi, yayımladığı basın açıklamasıyla, Maraş’ta yeni oldu bittilere karşı olduklarını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Mağusa İnisiyatifi kurulduğu 10 yıldan beridir Kıbrıs sorununun anahtarı olarak Kapalı Maraş’ın rolünü ortaya koyan bir sivil toplum örgütüdür.

Mağusa genelinde toplumlararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalar gerek yerel, gerek uluslararası alanda kabul görmektedir. Etkinliklerimiz ve bakış açımız sadece Kıbrıslı Türkleri değil, Maraş’ın yasal sahipleri olan Kıbrıslı Rumlar tarafından da kabul görmektedir.

Maraş’ın uluslararası hukuk ilkeleri içinde, temel insan haklarına saygılı biçimde ve iyi niyet çerçevesinde açılmasının etkili bir Güven Yaratıcı Önlem olacağı açıktır.

Ancak, dün gerçekleştirilen Maraş hamlesi provokatif bir eylemdir. Gerçekleştirilen eylem iki toplum arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceği gibi, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin de geleceğini olumsuz etkileyecek olan bir adımdır. Uluslararası aktörleri yeni yaptırımlar alma yönünde cesaretlendirecek olan bu eylem halihazırda insanlık ayıbı olarak yıllardır rehin tutulan Maraş bölgesi tarihine ek bir kara leke olarak işlenmiştir.

Mağusa İnisiyatifi olarak Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin geleceklerini belirleme hakkının kendi ortak iradelerinde olduğuna inanmakta, Maraş’ın geleceğinin de ancak ve ancak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların demokratik iradesi tarafından belirlenebileceğine inanmaktayız.

Gerçekleştirilen tek taraflı eylemin Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında olduğu kadar Kıbrıslı Türklerin içinde de kutuplaşmalara sebep olacağı açıktır.

Mağusa İnisiyatifi olarak Maraş’ta gerçekleştirileceği iddia edilen oldubittiyi kınamaktayız.

Maraş konusunda diyalog ve işbirliği ortamının yaratılması için kentin geleceği konusunda Birleşmiş Milletleri proaktif adımlar atmaya davet ederiz.

Toplumlararası ilişkilerin sağlıklı bir zemine taşınabilmesi için BM550 numaralı kararda da belirtildiği gibi Maraş’ın BM idaresine aktarılması vurgusunu hatırlatırız.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusunu daha fazla öteleme zamanının kalmadığını vurgularız.

Konunun ada üzerinde meşru hakları olan toplumların iradesini yansıtacak biçimde bir Güven Yaratıcı Önlem olarak görüşülmesi için adadaki BM İyi Niyet Misyonunun etkin bir diyalog ortamını oluşturmasını talep ederiz.

Kapalı bölge Maraş’ın yasal sahiplerinin mülkiyet haklarına uygun nitelikte bir barış projesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Aynı şekilde ada sakinlerini, gerçekleştirilen provokatif eylemlere dahil olmamaya çağırırız.

Mertkan Hamit

Mağusa İnisiyatifi