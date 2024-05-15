Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik denetimlerinde toplam 3 bin 772 araç sürücüsü kontrol edildi, 830 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Denetimlerde 103 araç trafikten men edilirken, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1245 araç sürücüsü kontrol edildi. 181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 21 araç ise trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1795 araç sürücüsü kontrol edildi. 196’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u sigortasız araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, , 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak olmak üzere toplam 359 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 78 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen 3 mekan işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 732 araç sürücüsü kontrol edildi. 35’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 100 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 4 araç ise trafikten men edildi.