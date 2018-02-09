Mağusa geceleri canlanıyor

FREKANS’A İLGİ BÜYÜK:

Gazimağusa’nın sevilen mekanlarından The Shamrock Live, Grup Frekans’ın sahne aldığı gecede bir kez daha Mağusalılardan büyük ilgi gördü.

Gazimağusa’nın canlı müzik mekanlarından, The Shamrock Live ülkemizin sevilen gruplarından Frekans eşliğinde geçtiğimiz cumartesi gecesi de eğlencesiyle dikkatleri üzerine çekti. Masaları dolduran konuklar Frekans’ın repertuarı ile keyiflenerek coşku dolu bir gece yaşadı.

Hem arkadaş gruplarının, hem çiftlerin hem de kadın kadına eğlencenin gözlemlendiği mekanda birbirinden güzel şarkılar ilgiyle dinlendi. Ülkenin doğusuna ayrı bir canlılık getiren mekan birbirinden güzel fotoğraflarla geçtiğimiz hafta sonunu gözler önüne serdi.