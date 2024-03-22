Mağusa Belediye Başkanı Uluçay ve ekibi Şenkul’u ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 22, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mağusa Belediye Başkanı Uluçay ve ekibi Şenkul’u ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve ekibi, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, görüşmede, 7 Nisan Pazar günü yapılacak ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak “Adalet için koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Görüşmenin ardından Şenkul ve Uluçay, Girne Belediyesi personeliyle belediye binası önünde maraton numaralarıyla fotoğraf çektirdi.

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Tags:Murat SenkulSüleyman uluçay
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