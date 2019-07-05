Madde kullanan sürücüler tespit edilebilecek

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti için yasal düzenleme yapılmasına karar verdi.

Komisyon toplantısına başkanlık eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, “Gerekli yasal çalışma komisyon tarafından ivedilikle tamamlanıp Bakanlar Kurulu’na iletilecek” dedi.

Yasal düzenlemenin ardından önümüzdeki dönemde bu konudaki denetimler ve tetkikler, alınacak teknik cihazlar vasıtasıyla polis örgütü tarafından yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun önceki günkü toplantıda aldığı karar şu şekilde paylaşıldı:

“Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası tahtında suç olarak tanımlanan uyuşturucu madde ve ilaç tesiri altında araç kullanma yasağının sürücüler nezdinde gerekli denetimlerin ve tetkiklerin polis örgütünce teknik cihazlar vasıtasıyla yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve gerekli teknik cihazların alınması kararına varılmıştır.”

Toplantıda ayrıca, Müsteşar Bağzıbağlı ile komisyon üyesi Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, geçtiğimiz hafta Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile konu hakkında yaptıkları resmi ziyaretin içeriğini de komisyona aktardı.

BAĞZIBAĞLI

Komisyon toplantısına başkanlık eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bağzıbağlı, madde tesiri altında araç kullanımını caydırmada ve trafik güvenliğini artırmada önem arz eden söz konusu eksikliğin giderilmesi için gerekli yasal çalışmanın komisyon tarafından ivedilikle tamamlanıp Bakanlar Kurulu’na iletileceğini belirtti.