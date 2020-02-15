Dünya

Macron’dan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB üyelik müzakereleri için yeşil ışık

15 Şubat 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu incelemelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) katılma müzakerelerine başlamasına izin vereceğini söyledi.

Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferans’ında konuşan Macron, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un AB’ye katılması için Avrupa Komisyonu’nun Mart ayında sunacağı raporunu beklediklerini belirterek, “Sonuçlar olumlu ve güven verici olursa müzakereleri başlatacak durumda olmalıyız” dedi.

AB’ye yeni üye olacak ülkeler için uygulanan sürecenin değişmesi gerektiğini ifade eden Macron, Ekim ayında yapılacak zirvede katılım müzakerelerinin başlamasını onaylamayı reddettiğini belirtti.

Macron, AB’ye katılmayı amaçlayan Sırbistan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’da Çin ve Rusya etkisinden endişe duyuyor.

Macron, AB hükümetlerine daha fazla söz vererek müzakerelerin durdurulması ya da sıfırlanmasını ve fonların kesilmesini kolaylaştırarak, Kasım ayında Fransızlar tarafından yapılan bir öneri doğrultusunda katılım süresi için yeni reformları işaret etti. Macron’un reformu Mayıs ayında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de yapılacak AB-Balkan zirvesi öncesi, 27 AB hükümetinin rızası için zemin hazırlıyor.

Macron AB’ye üye devletlerinin sayısının artmasının her derde deva olmadığını ve daha fazla üyenin aynı zamanda daha büyük bir AB ortak bütçesine ihtiyaç duyduğu anlamına geldiğini ve bu durumu kuzey AB üyelerinin reddettiğini söyledi.




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