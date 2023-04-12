Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından Macron konuşmasına devam etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında Avrupa egemenliğinin önemini vurgulayarak, Avrupa’nın AB dışındaki şirketlere bağımlı olmaması gerektiğini savundu.

Macron, akşam Hollanda Kralı Willem – Alexander’ın Amsterdam’da onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Sürdürülebilirlik ve bağımsız Avrupa konularının ön planda olduğu resmi ziyaret kapsamında, Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Amsterdam Devlet Müzesi’ndeki Johannes Vermeer resim sergisini de ziyaret edecek.