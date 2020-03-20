Macron: Covid-19 krizinin daha başındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti.

Macron, İçişleri Bakanlığı’nda Covid-19’a ilişkin düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Fransa’nın salgına ilişkin zamanında önlem almadığı” yönündeki eleştirilere tepki gösteren Macron, “Dünya Sağlık Örgütü alarma geçmeden Fransa harekete geçti. Yalnız daha önce karşılaşmadığımız bir krizle karşı karşıyayız.” dedi.

Macron, gelecek günlerde yaşanabilecek sorunların tespit edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak “Bu krizin başındayız. Olağanüstü önlemler aldık. Virüse karşı zamanla yarışıyoruz. Devlet dayanıyor ve sorun sürdüğü kadar da dayanmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

Fransa’da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372’ye, vaka sayısı 10 bin 995’e yükseldi.

Yurt dışında tatilde ve yolculukta olan 130 bin Fransız mahsur kaldı

Bu arada Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian, yurt dışında tatilde ve iş gezisinde olup, ülkeye dönemeyen vatandaşların sayısının 130 bin civarında olduğunu açıkladı.

Fransız bakan. cuma gününden bu yana 17 bin vatandaşın ülkeye getirildiğini belirtti ve diğerlerinin de ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ise sokağa çıkmaya getirilen iki haftalık kısıtlamanı ise gelecek hafta büyük bir ihtimalle uzatılacağını duyurdu.