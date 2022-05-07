Macaristan, Rus petrolüne yasağı nükleer saldırıya benzetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Rus petrol ithalatını aşamalı olarak durdurma planını eleştirerek, böyle bir ambargonun ülke ekonomisine “ nükleer bomba atmak ” anlamına geleceğini söyledi.

Cuma günü devlet yayıncısı Kossuth Radio’ya konuşan Orban, Avrupa Birliği üye ülkelerinin daha önce enerjiyle ilgili blok çapında alınacak herhangi bir önlem durumunda her ülkenin bireysel durumunun dikkate alınması gerektiği konusunda anlaştıklarını iddia etti.

Orban, deniz limanlarına sahip ülkelerin, gemilerle taşınan fosil yakıtlara nispeten daha kolay geçiş yapabildikleri için çok daha avantajlı durumda olduklarına, Macaristan gibi denize kıyısı olmayan ülkelerin ise tamamen boru hatlarına bağımlı olduklarına dikkat çekti.

Macaristan’a uzanan boru hattının Rusya’da başladığını belirten yetkili, Budapeşte’nin bu gerçekleri göz ardı ederek hiçbir AB planını kabul etmeyeceğini kaydetti.