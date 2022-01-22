Maaşını çekmek için cesediyle postahaneye gittiler
İrlanda’da ölmüş bir adamın emekli maaşını çekmek isteyen iki kişi cesetle birlikte postaneye gitti. Personelin şüphelenmesi üzerine iki kişi cesedi bırakıp kaçtı.
Irish Times’ın haberine göre ilginç olay Carlow bölgesinde yaşandı.
Hayatını kaybeden bir emeklinin maaşını almak isteyen iki kişi cesetle birlikte postahaneye gitti.
Postahanede görevli bir kişi ortalarındaki cesetle bankoya yaklaşan kişilerden şüphelendi.
Personel durumu sorgulayınca iki kişi cesedi olay yerinde bırakıp kaçtı.
Maaş için önce telefonla aradılar
İrlanda resmi televizyonu RTE, bir erkeğin postahaneye telefon açıp, bir emeklinin maaşını onun yerine çekip çekemeyeceğini sordu.
Görevliler, emeklinin bizzat gelmesi gerektiğini söyleyerek isteği reddeti.
Kısa süre sonra iki erkek yanlarında postahanede “yığılan” 60’lı yaşlarındaki bir erkekle geri geldi.
İrlanda Polisi, “yaşlı adamın açıklanmamış” ölümünün nedeninin soruşturulduğunu duyurdu.
Bir polis Sözcüsü, yapılacak otopsinin ardından soruşturmanın gideceği yönün netleşeceğini vurguladı.
Yakındaki bir evin de “olay yeri” olarak kordon altına alındığı söylendi..