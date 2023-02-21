Maaş kesintilerine ilişkin kararname yürürlükten kaldırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Maaş kesintilerine ilişkin kararname yürürlükten kaldırıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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resmi gazete

Sendikaların, yargıya taşımak için adım attığı, deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını da öngören yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldı.

“Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.


14 sendika, önceki gün bu yasa gücündeki kararnameyle ilgili yürütmenin durdurulması ve kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamıştı.

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Tags:iptalkararnamekesintiKKTCMAAŞ…resmi gazete
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