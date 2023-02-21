Göçmen uzatmalarda turladı

Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Göçmenköy, Merit Alsancak Yeşilova’yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Atatürk Stadı’nda oynanan maçta sahaya siyah ve sırtlarında AMAÇ yazan formalar ile çıkan Göçmenköy galibiyeti vefat eden yöneticileri Amaç’a armağan ettiler.

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların son dakikalarında Burak kaydettiği golle Göçmenköy’ü bir üst tura taşıdı.