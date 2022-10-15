M.Değirmenlik’te GG’yi deviren 3’lü

(NECATİ ÖZSOY)

Süper Lig’in 4. Haftasında bugün China Bazaar Gençlik Gücü’nün konuğu olan Miracle Değirmenlik maçı 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Maçın ilk devresinde rakibi ile başa baş mücadele eden Gençlik Gücü 2. Devre oyundan düştü ve farklı yenilgiden kurtulamadı. 79. Dakikada Tayfun’un kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kalan Gençlik Gücü kalan bölümde hiç varlık gösteremedi. Ev sahibi GG’nin ilk golü penaltıdan Mashumba kadederken diğeer gol Ümitcan’dan geldi.

İkinci devrede oyuna tamamen hakim olan Değirmenlik sağlı sollu ataklarla GG savunmasını bunalttı. Bir önceki hafta gol kaçırma rekoru kıran Hüseyin Deynekli bu maçta Hat-Trick yaparak kendini afettirdi. Burak ve Şükrü’nün de golleri ile ilk 3 haftada 3 gol atan Değirmenlik bu maçı 5 golle tamamladı.

GOLLERDEN SONRA “SUS” MESAJI

Bu maçta galibiyet gollerine imza atan Şükrü, Burak ve Hüseyin Deynekli objektifimize ilginç bir poz vererek suskunluklarını bozduklarının mesajını verdiler. 3 oyuncu birden gol sonrası karşımıza gelerek “sus” ifadesi yaptılar.

Karşılaşmada ev sahibi GG’nin ilk golü penaltıdan Mashumba kaydederken diğer gol Ümitcan’dan geldi.

Miracle Değirmenlik’in gol dakikaları:

BURAK KOÇAR, 16.dk (F)

ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN, 34.dk (F)

HÜSEYİN DEYNEKLİ, 50.dk (F)

HÜSEYİN DEYNEKLİ, 56.dk (F)

HÜSEYİN DEYNEKLİ, 83.dk (F)