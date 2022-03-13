Lviv’deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeli saldırı

Ukrayna'n\u0131n Lviv kentindeki Uluslararas\u0131 Bar\u0131\u015f\u0131 Koruma ve G\u00fcvenlik Merkezine, Rus ordusu taraf\u0131ndan 8 f\u00fczeyle sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n\r\n\r\n\r\nLviv Belediyesinden sald\u0131r\u0131ya dair yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, "\u0130\u015fgalciler, Uluslararas\u0131 Bar\u0131\u015f\u0131 Koruma ve G\u00fcvenlik Merkezine sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi. \u0130lk bilgilere g\u00f6re 8 f\u00fcze f\u0131rlatt\u0131lar" ifadesi yer ald\u0131.\r\n\r\n\u00d6l\u00fc veya yaral\u0131lara ili\u015fkin bilgiler hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.\r\n\r\n\r\n