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Dünya

Lviv’deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeli saldırı

13 Mart 2022
Lviv







Ukrayna’nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendi.

Lviv Belediyesinden saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.




Açıklamada, “İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar” ifadesi yer aldı.



Ölü veya yaralılara ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı.



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13 Mart 2022


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