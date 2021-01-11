Lute Anastasiadis görüşmesi sona erdi

BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Jane Holl Lute bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Rum haber kaynakları, Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarda bulunmak amacıyla adada olan BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu sabah saat 10:30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldiğini, görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü bildirdiler.

Habere göre, Anastasiadis-Lute görüşmesi sonrasında açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis ile Lute’un “BM Genel Sekreteri tarafından gerçekleştirilecek gayrı resmi konferans konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini” belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in görüşmede, “BM Genel Sekreterinin 26 Ekim 2020 tarihli mektubu çerçevesinde gerçekleştirilecek gayrı resmi beşli konferansa katılmaya hazır olduğunu” dile getirerek “konferansın, Kıbrıs sorununa, üzerinde uzlaşılmış çözüm çerçevesi temelinde bir çözüm bulunmasını hedefleyen özlü görüşmelerin başlamasını sağlamasını ümit ettiğini söylediğini” vurguladı.

Kusios’a göre Anastasiadis görüşmede, “Kıbrıs sorununun çözümü için uygun ortamı sağlayacak özlü Güven Yaratıcı Önlemlerin de ileri götürülmesinin önemine dikkat çekerek tek taraflı eylemlerin uygun ortamın oluşmasına yardımcı olmayacağını” ifade etti.

Lute’un ise Anastasiadis’e, BM Genel Sekreterinin Şubat ayında gayrı resmi konferans düzenleme niyetinde olduğunu ilettiğini vurgulayan Kusios, Anastasiadis’in 14 Ocak tarihinde Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını da duyurdu.