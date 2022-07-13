Dünya

Lufthansa personel eksikliği nedeniyle 2 bin uçuşu iptal etti

13 Temmuz 2022
Lufthansa






Almanya’da havalimanı personeli eksikliği sebebiyle Lufthansa’nın 2 bin uçuşu iptal edildi.
Haziran başında 900 iptal açıklayan Lufthansa, şimdi de ağustos sonuna kadar yapılacak 2 bin uçuşu iptal ettiğini bildirdi.




Şirket Sözcüsü, söz konusu iptal edilen 2 bin uçuşun özellikle kısa uçuşlar olduğunu ifade etti.



Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde hava yolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Alman makamları, Türkiye’den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı şekilde özel izinler çıkarmıştı.



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13 Temmuz 2022






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