Dünya

Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle uçaklarını indiriyor

4 Mart 2020

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Koronavirüs nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle filoda bulunan 150 uçağın yere çekilme kararının gelen seyahat yasaklarının ardından alındığı belirtildi. Açıklamada, 150 uçağın 25’inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, “Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini kaydeden Alman havayolu şirketi, son olarak 24 Nisan’a kadar Çin’e ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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