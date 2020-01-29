Dünya

Lufthansa Group, Çin’e tüm uçuşlarını durdurdu

29 Ocak 2020
Lufthansa pilotları greve gidiyor

Alman hava yolu firması Lufthansa Group’a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin’e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat’a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin’e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya’ya dönmeleri için Çin’deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.



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