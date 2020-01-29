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DSÖ, koronavirüs uyarısı yaptı

29 Ocak 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Şu an için 15 ülkede vakaya rastlandı ancak tüm dünya alarm halinde olmalı” ifadesi kullanıldı.

Örgütten, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin açıklama yapıldı.

Hastalığın henüz görülmediği ülkelerin de tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, “Şu an için 15 ülkede vakaya rastlandı ancak tüm dünya alarm halinde olmalı” ifadesi kullanıldı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün şimdiye kadar 5 bin 997 kişiye bulaştığı kaydediliyor.



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