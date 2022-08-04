Lucas Torreira Galatasaray’da

Süper Lig ekibi Galatasaray orta saha transferinde Lucas Torerira ve kulübü Arsenal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Uruguaylı oyuncu için İngiliz ekibine 5.5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekip orta saha transferinde Lucas Torerira ve kulübü Arsenal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Uruguaylı oyuncu için İngiliz ekibine 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek ve Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.