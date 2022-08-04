Spor
Başakşehir avantajlı skorla döndü
Başakşehir avantajlı skorla döndü
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda’nın Breidablik takımına konuk oldu. Maçı 3-1 kazanan Başakşehir, İstanbul’a avantajlı döndü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldi.
Maçı 3-1 kazanan Başakşehir, Türkiye’ye avantajlı bir skorla döndü.
Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.