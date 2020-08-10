Lübnan hükümeti istifa etti

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, hükümetin istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Diyab’dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi. Beyrut’taki patlamada can kaybı 200’ün üzerine çıktı. Vali Abbud halen onlarca kişinin kayıp olduğunu aktardı. Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar ise devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, hükümetin istifa ettiğini açıkladı.

Diyab, “Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Bugün ortaya çıkıyor ki yolsuzluk sistemi devletten büyüktür, devlet söz konusu yolsuzlukla mücadele edemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini belirten Diyab, “Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum” dedi.

Başbakan Diyab, başkent Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelerek hükümetin istifa mektubunu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a sundu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Müdürü Antoine Şukayr, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn’ın, çalışmalarından dolayı Diyab ve kabine üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.

Şukayr, istifa eden Başbakan Diyab ve bakanlardan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevde kalmaları talebinde bulundu.

CAN KAYBI 200’Ü GEÇTİ

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki amonyum nitrat patlamasında can kaybı artmaya devam ediyor. Son bilgilere Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle can kaybı 200’ü aştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu onlarca kişinin halen kayıp olduğunu söyledi.

Öte yandan Lübnan ordusunun limandaki arama çalışmalarını sonlardırdığı açıklandı.

Uzun süre uygunsuz koşullarda saklanan binlerce ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle onbinlerce Beyrutlu hasar gören evlerde yaşıyor.

Ülkede patlama sonrası başlayan protestolar halen devam ediyor. Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda sorumluların cezalandırılması talep ediliyor.

Milyarlarca dolarlık zararın oluştuğu patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında 297 milyon dolar toplandı.

Beyrut Valisi geçen hafta yaptığı açıklamada kentteki zararın 10-15 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.

Beyrut’un 2019’daki toplam ekonomik büyüklüğü ise 55 milyar dolar olarak ölçülmüştü.