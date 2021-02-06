LTB yurttaşlara sosyal medyadan farklı aktiviteler sunuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Yurttaşların evlerinde kaldığı bu zorlu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak için sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

Bakanlar Kurulu’nun 5 ile 15 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bir önceki tam kapanma sürecinde olduğu gibi yine sosyal medyadan farklı aktiviteleri yurttaşlar ile buluşturacak.

Bu çerçevede LTB Sosyal Medya Hesapları üzerinden 6 ile 14 Şubat tarihleri arasında toplam 20 sosyal medya etkinliği yer alacak. Hem çocuklara, hem yetişkinlere yönelik hazırlanan program şöyle:

6 Şubat 2021 Cumartesi

10:30 – Spor Evinde, Sağlığın Yerinde (Ayçin Çörekçioğlu ile Çocuklar için Temel Egzersizler)

16:30 Evden Eve Şiirler (Şair:Nazım Hikmet, Şiir:Karıma Mektup, Seslendiren:Serkan Soyalan)

21:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Zaman Tüneli Konseri (1940’lardan 2000’lere Şarkılar)

7 Şubat 2021 Pazar

11:30 – Sesli Kitap – Don Kişot (Cem Aykut)

8 Şubat 2021 Pazartesi

16:30 – Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları Konseri (Canlı)

21:00 Sahneden Eve Oyunlar – (O.B.E.B Ortak Bölenlerin En Büyüğü – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu)

9 Şubat 2021 Salı

17:00 Merigiziko ile Çocuk Saati (Merve Berova – Gizem Sarıdaş)

21:00 Asu Demircioğlu ile Başka Programı – LTB Özel Bölümü (Canlı)

10 Şubat 2021 Çarşamba

17:00 Evden Eve Şiirler (Şair: Atilla İlhan Şiir: Böyle Bir Sevmek – Seslendiren:Serkan Soyalan

20:00 Ezgi Bertiz ile #hasdagSoru (Canlı)

11 Şubat 2021 Perşembe

10:30 Hanife Tayyareci ile Çocuklara Masallar (Canlı)

21:00 Asu Demircioğlu ile Başka Programı (Canlı)

12 Şubat 2021 Cuma

11:30 Sesli Kitap – Sakar Cadı Vini’nin Kış Maceraları (Asu Demircioğlu)

16:30 Asu ile Oyun Saati (Çocuklar için oyunlar)

21:00 Evvelimiz Ahirimiz Türküler (Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu)

13 Şubat 2021 Cumartesi

10:30 Spor Evinde, Sağlığın Yerinde (Aylin Çörekçioğlu ile Çocuklar için Temel Egzersizler)

16:30 Hanife Tayyareci ile Çocuklara Masallar (Canlı)

21:00 Sahneden Eve Oyunlar – Kayıp (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu)

14 Şubat 2021 Pazar

10:30 Sesli Kitap – Çizmeli Kedi (İzel Seylani)

21:00 Nihat Ağdaç ile Müzik dinletisi