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LTB ve Adademir işbirliği ile sağlık çalışanlarına bina tesis edildi

28 Mart 2020

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medyadan yaptığı açıklamada LTB’nin Ekin Adademir ile birlikte yürüttüğü çalışmada, Adademir’e ait 58 odalık binanın sağlık çalışanlarına tesis edildiğini duyurdu.

“Salgının en kritik görevlileri elbette sağlık çalışanları, bu dönemde onların kendilerini güvende hissetmeleri hepimiz adına oldukça önemli, sağlık bakanlığının sağlık çalışanlarının konaklaması ile ilgili bir çalışma yaptığını biliyorduk, bizler de son bir kaç gündür bu konuda neler yapabileceğimizi ayrıntılı olarak düşündük. Dereboyunda sevgili Ekin Adademir’in yeni bitirmiş olduğu 58 bağımsız odası olan binasını sağlık çalışanlarımızın konaklaması için bedelsiz olarak kullanabileceğimizi söylemesi çok büyük bir mutluluk, sayın başhekimimiz Adil beye demin telefonla arayarak bilgi verdim.
Bu konuda sadece bir telefonla her türlü katkıya hazırım diyen sevgili Ekin Adademir’e tüm toplum adına çok teşekkür ederim.
Bizler de sağlık çalışanlarımıza her türlü lojistik desteği sağlayacağız.”

Salgının en kritik görevlileri elbette sağlık çalışanları, bu dönemde onların kendilerini güvende hissetmeleri hepimiz…

Mehmet Harmancı paylaştı: 28 Mart 2020 Cumartesi



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